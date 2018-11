MORIN, Robert



À Repentigny, le 14 novembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé Robert Morin, époux de feu Lisette Gagnon et père de feu Pierre.Fondateur de l'agence de sécurité de Montréal, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Robert Jr (Linda Buontempo) et Michel (Enza Iaconetti), ses petits-enfants Jordan, Stéphanie et Alicia, sa soeur, ses neveux, ses nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 2 décembre 2018 de 13h à 15h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 14h30.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.