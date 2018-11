BISSONNETTE, Michel



Le 20 novembre 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Michel Bissonnette.Il laisse dans le deuil sa soeur Francine (Charles Tourangeau), ses neveux Rémi Duquet (Marie-Ève) et Antoine Duquet (Mylène) et leur famille ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er décembre 2018 de 14h30 à 16h30 à la:Une cérémonie suivra à 16h30 en la salle d'exposition.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques ou à Diabète Québec.