MOREAU, Suzanne



À Laval, le 16 novembre 2018, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Suzanne Moreau, fille de feu Julien Moreau et de feu Gilberte Veillette.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: François (Carole), Roger (Linda), Lucie (Gaétan), Line (Robert), Marie Thérèse (Marc) et Claude, ses neveux et nièces: Émilie, Maryse, Josiane, Dany, Marie-Dominique, Olivier, Stéphanie et Guillaume ainsi que ses tantes, oncles et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er décembre à 13 h 30 à l'église de Batiscan, 691 rue Principale, Batiscan, Qc, G0X 1A0, suivront les funérailles à 14 h 30. Par la suite parents et amis sont invités à la salle municipale.