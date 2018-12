FOLEY, Vincent



Vince est décédé le vendredi 9 novembre 2018, entouré d'affection et de sa famille. Prédécédé par ses frères John et Donald, ses soeurs Agnes et Constance ainsi que sa belle-soeur Mariette, il laisse dans le deuil sa belle-soeur Margaret Foley et son beau-frère Bill Morrison.Oncle adoré de ses nièces, neveux, petites-nièces et petits-neveux, il était le cousin et grand ami de James Murray et Pierre Fortin. Il était comme un grand-père pour Sophie et Alexander Kinsey.Vince laisse beaucoup d'amis dans la paroisse St-Monica, sur l'avenue Beaconsfield, sa ligue de bowling et dans l'industrie de l'expédition à Montréal en son temps.Tous se souviendront de lui pour sa gentillesse, son sens de l'humour, sa profonde affection pour sa famille, et pour sa passion pour le hockey.Un service funéraire aura lieu en la chapelle du salon funéraireMONTRÉALle lundi 3 décembre 2018 à 11h, suivi d'une réception pendant laquelle les souvenirs sur Vince pourront être évoqués.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer.