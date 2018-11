LABARRE, Claude



À Rawdon, à son domicile, le 15 novembre 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Claude Labarre.Il laisse dans le deuil ses enfants Renée (Dominic), Marie-Claude (Luc) et Guillaume Labarre (Julie), ses petits-enfants Luka, Marilou et Justin, ses frères et sa soeur Marie, Serge (Joanne) et Marc-André Labarre (Sylvie), ainsi qu'autres parents et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 1er décembre à compter de 13h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 15h30.