DAOUST, Émile



À Verdun le 19 novembre 2018, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Émile Daoust, époux de feu Mme Gilberte Archambault.Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilles (Pierrette Tardif), Lyse (Réjean Bérubé), Jacques (France Marquette) et Denis (Yasmine Mingay).Il laisse également 8 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 2 décembre 2018 de 9h30 à 12h30 au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7514-342-8000suivi d'une liturgie de la Parole à 12h30.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Réal-Morel (Verdun) spécialement le personnel du 5e étage pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu des fleurs, un don à la maison des greffés Lina Cyr serait apprécié.