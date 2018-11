RIENDEAU DION, Claire



À Montréal, le 10 novembre dernier, est décédée, à l'âge de 84 ans, madame Claire Riendeau, épouse de feu monsieur Marcel Dion.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jocelyne (feu Bernard Ferland) et Pierrette (Conrad Lévesque) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Ayant fait carrière à titre de secrétaire juridique, Claire laisse le souvenir d'une personne affectueuse et aimant la vie dans tout ce qu'elle a à offrir.Nous accueillerons famille et amis au complexe funérairele samedi 1er décembre 2018, de 11h à 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 13h en la chapelle du complexe.