ROULEAU, André



À Laval, le 10 novembre 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé André Rouleau, époux de Suzanne Brunet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Sébastien (Catherine) et Jean-François (Isabelle), ses petits-enfants Eliot, Delphine, Anaelle, Ellya et Harisson ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 26 novembre 2018 de 15h à 21h au complexe:Des dons à La Maison de Soins Palliatifs de Laval et/ou à La Fondation Cité Santé de Laval seraient appréciés.