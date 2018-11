PEPIN LUSSIER, Rollande



Paisiblement le 16 novembre 2018, est décédée à l'âge de 88 ans, madame Rollande Lussier Pepin, épouse de feu Robert Pepin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise, Jacinthe (Thomas Barnwell), Michelle (Pierre Marin), Huguette (Pierre Taillebois), Jocelyne (Denis Beauchemin), Marjolaine (Jean-Richard Goulet) et Raynald (Geneviève Tessier), ses nombreux et adorés petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses soeurs Mariette, Agathe, Rachel, Marcelle et son frère Rémi, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:SAINTE-JULIE, J3E 1W7le samedi 15 décembre 2018 dès 9h. Le service funéraire suivra à 11h en l'église de Sainte-Julie.Au lieu de fleurs, nous vous remercions de considérer l'envoi de dons à la Maison de soins palliatifs Source Bleue ou à un organisme de votre choix.