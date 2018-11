SCOFIELD, Jean-François



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-François Scofield, conjoint de feu Guy Trudel, survenu le 16 septembre 2018.Il laisse dans le deuil sa mère Margo Scofield (Gilles Gamelin), ses frères feu Yves et André (Manon Huart), sa soeur Jacinthe (Mario Désalliers), son filleul Pascal Pineault-Trudel (Romy Lepage) et de nombreux parents et amis.Une cérémonie sera célébrée le lundi 3 décembre à 10h en l'église Saint-Donat, située au 6805 de Marseille à Montréal. Par la suite, la mise en niche aura lieu au cimetière Le repos St-François d'Assise situé au 6893 Sherbrooke Est, section LNR620A vers 11h15.