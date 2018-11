PERRON ROUSSEAU Jeannette

PERRON ROUSSEAU

C'est avec tristesse et gratitude que nous annonçons le décès de Mme Jeannette Perron, survenu le 19 novembre 2018 à l'âge de 97 ans.Épouse de feu René Rousseau, elle laisse dans le deuil ses huit enfants: André (Gisèle), Denise (Michel), Claude (Louise), Monique (Michel), Yvon (Carole), Pierre (Diane), Francine (Jean) et Danielle, en plus de plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 29 novembre de 13h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 30 novembre de 10h à midi, au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALUne messe suivra le vendredi 30 novembre à midi à la chapelle de La Résurrection (4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal).