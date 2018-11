DAGENAIS (née Mailhot)

Louise



Le 15 novembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée après un long combat contre le cancer, Mme Louise Mailhot Dagenais, épouse de M. Yves Dagenais.Fille unique qui a toujours souhaité avoir une grande famille, elle a réalisé son rêve par une vie bien remplie, en compagnie de son époux, ses enfants et petits-enfants, belle-famille, cousins et amis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Sylvie), Lucie (Patrick), Céline et Julie (Daniel), ses petits-enfants Marc-André, Katia, Caroline, Alexandre et Amélie, ses beaux-frères et belles-soeurs Louise (épouse de feu Jacques), Jean-Paul et Denise, Suzanne et Yvon, Ginette, René et Luce, plusieurs neveux et nièces, ainsi que plusieurs cousins et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 30 novembre 2018, de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 1er décembre dès 10h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Papillon pour les enfants handicapés serait apprécié.