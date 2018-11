FORTIER, née PAGÉ, Doris



Le 15 novembre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Doris Pagé, épouse de M. Paul Fortier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils, Stéphane (Sylviane et ses enfants Yorick et Éloïse), Sylvain (Marie-Lisa) et Nikita, ses petits-enfants, Gabriel, Samuel, Elliot, Zachary et Frédérik, ses frères Denis et Daniel et sa soeur Jeannine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 1er décembre 2018 de 13h à 16h à:7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUn dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 16h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.