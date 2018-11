ST-JEAN, Yvon



À St-Jérôme, le 20 novembre 2018, est décédé M. Yvon St-Jean, époux de Mme Fabienne Lafrenière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (feu Johanne), Nicole (Laurier) et Lise (François), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 29 novembre 2018 de 19h à 22h et le vendredi 30 novembre 2018 dès 9h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 11h à la:DESROSIERS & FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.