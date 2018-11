BOURDEAU, Sylvio



À Ste-Marthe, le 23 octobre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Sylvio Bourdeau.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Gérald, Yves, Gabriel, Lisanne, Mariette, Jean-Gilles, Rodrigue, Henri, feu Anne-Marie, Clément, Jocelyne et Christianne, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Les funérailles auront lieu à l'église de Saint-Antoine-Abbé, le samedi 1er décembre 2018 à 15h.