Adieu, père et mère!

Toutefois, Sonia LeBel se montre peut-être exagérément zélée dans son entreprise. On apprenait ainsi cette semaine, dans le Huffington Post, que la ministre se montre même ouverte au remplacement des termes « père » et « mère » par la catégorie générique de « parents ». Ainsi, le vocabulaire familial serait plus adapté aux temps présents, et tiendrait compte des nouvelles situations familiales.