Andreas Johnsson vole la vedette à Toronto

L’attaquant Andreas Johnsson a connu un match du tonnerre, inscrivant un tour du chapeau lors des vingt premières minutes du duel opposant les Maple Leafs aux Flyers de Philadelphie, samedi soir, à Toronto. L’affrontement s’est soldé par une victoire de 6 à 0 des favoris de la foule.

Le jeune Suédois a d’abord touché la cible à deux reprises en moins de deux minutes. Il a ensuite vu Patrick Marleau marquer son cinquième de la saison, avant de compléter son premier tour du chapeau en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Sur ses trois réussites, Johnsson a déjoué le gardien Calvin Pickard entre les jambes. Le dernier filet de la vedette du jour a d’ailleurs chassé le partant des Flyers après un peu plus de 12 minutes de jeu, lui qui a fait face à seulement six lancers.

Le tour du chapeau de Johnsson en première période était le huitième de la riche histoire des Leafs et le premier depuis celui de Wendel Clark en octobre 1986.

Avant son exploit, l’ailier gauche de 24 ans avait inscrit deux buts et une mention d’aide en 18 parties cette saison. Il avait également engrangé trois points, dont deux buts, en neuf rencontres la saison dernière. Johnsson est un choix de septième tour (202e au total) de la formation torontoise en 2013.

Les autres marqueurs des vainqueurs ont été Josh Leivo et John Tavares.

Devant la cage des représentants de la Ville Reine, Garret Sparks a réalisé 35 arrêts et a obtenu son premier blanchissage de la saison, son deuxième en carrière.

Ce duel marquait également le retour de James van Riemsdyk à Toronto. Ce dernier a passé les six dernières saisons dans l’uniforme des Maple Leafs et a été embauché comme joueur autonome cet été par les Flyers. Il a joué pendant plus de 17 minutes, décoché trois tirs et terminé sa soirée avec un différentiel de moins un.