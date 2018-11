Au pays de l’ours polaire...

Dans le Grand Nord québécois, au Nunavik, il y a un site d’une beauté difficilement descriptible où l’omble chevalier est à l’honneur.

Entre la baie d’Hudson et la mer du Labrador, on retrouve la gigantesque baie d’Ungava. L’arctic char, comme plusieurs le surnomment, y est la vedette incontestée. Ce poisson anadrome, ayant un comportement similaire à celui du saumon, passe ses hivers en eau douce, contrairement à son cousin qui préfère un environnement salin. Après sa sortie des rivières en juin, cette espèce se dirige vers les estuaires pour s’acclimater à l’eau salée avant de migrer vers la baie d’Ungava pour s’y nourrir abondamment jusqu’au mois d’août.

Au menu

Le chevalier des ombles se nourrira principalement de lançons. Ces petits poissons de forme allongée ressemblent à des anguilles miniatures.

Bien qu’il soit possible de pêcher de manière aléatoire, à la traîne ou au lancer, retenez que la clef du succès consiste à observer la surface des eaux afin de localiser toutes activités qui pourraient être visibles sur le film de l’eau. On verra alors des dorsales de prédateurs en chasse et les poissons-fourrages paniqués qui tentent de s’évader. Une autre bonne façon de les trouver est de repérer des regroupements de sternes, de guillemots, de mouettes ou de goélands qui plongent dans les concentrations de lançons.

Le pêcheur doit alors simplement catapulter un jig, une cuillère ondulante, un devon, un streamer ou une mouche de surface au bon endroit, soit au milieu de l’action. Les attaques sont quasi instantanées et on peut voir de nombreux autres ombles suivre les poissons captifs dans les eaux cristallines.

Photo courtoisie, Yves Demers

Notre aventure

Du 9 au 13 juillet dernier, nous nous sommes rendus à la réputée pourvoirie Pavillon Inukshuk Lodge. Dès notre arrivée, nous avons dû faire face aux conditions extrêmes causées par un printemps tardif. Lors des deux premiers jours, le thermomètre indiquait une température qui se situait près du point de congélation. Par la suite, le mercure a grimpé jusqu’à plus de 26 degrés. Imaginez, au cours d’une même journée, nous avons lunché sur une banquise de glace et en après-midi, nous prenions des photos sur une plage de sable. La pêche fut difficile. Nous avons tout de même prélevé une douzaine d’ombles chevaliers pesant de 3,5 à 6 kilos. Normalement, dans de meilleures conditions, on y franchit souvent la barre des 10 kilos et on peut espérer déjouer une dizaine de spécimens par jour, en moyenne. Nous avons également eu le plaisir de gracier quatre saumons et deux truites de mer.

Le site

La pourvoirie Pavillon Inukshuk Lodge a été bâtie au cours des années 1960. De nombreux adeptes s’y sont rendus au fil du temps pour y vivre des moments inoubliables. En 2016, Paul Ostiguy a acquis l’endroit et a relancé les opérations.

On y retrouve trois chalets, avec toilette, pouvant accueillir un total de huit manieurs de canne, en plan américain. Il y a aussi une salle à manger, une cabane d’éviscération et diverses installations. Quatre guides chevronnés sont sur place pour aider les pêcheurs à trouver les poissons ciblés. Ils utilisent de grands canots de 24 pieds, de type freighter, pour sillonner les eaux.

Unique

La rive est bordée de paysages toujours en mutation, car elle se transforme au gré des deuxièmes plus grandes marées au monde, d’une hauteur pouvant atteindre 13,7 mètres.

Il faut également savoir et retenir que la pourvoirie est située au cœur de l’habitat des ours polaires et que ces derniers peuvent représenter un réel danger pour l’homme. Chaque guide est armé d’un fusil de calibre 12 avec slug ou d’une carabine 45-70 pour faire face à toutes éventualités.

Les invités ont aussi des chances de croiser le fer avec de vigoureux saumons et des truites de mer de belle taille, d’observer et de photographier des bandes de phoques, la banquise disloquée, des renards et des lièvres arctiques, des lagopèdes, des bélugas et de nombreuses autres espèces de baleines.

Destination

Pour accéder à ce royaume unique et enchanteur, accessible à moins de quatre heures de Montréal, il suffit de prendre place à bord d’un 737, de la firme First Air, qui vous mènera de Dorval à Kuujjuaq. Par la suite, de la capitale du Nunavik, il faut parcourir une centaine de kilomètres pour se rendre à Black Point. Un Twin Otter assure la liaison en moins de 30 minutes jusqu’à la piste gravelée d’Inukshuk Lodge.

Pour en savoir plus sur cet endroit qui se démarque par son exotisme, visitez les sites inukshuklodge.com et tourismenunavik.com ou composez le 450 324-1501.