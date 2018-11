BUFFONE (née Figuer) Assunta



À St-Hubert, le 21 novembre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Assunta Figuer, épouse de M. Antonio Buffone.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Vincenzo (Diane), Rose-Marie (Alain) et Gina, ses petites-filles Nathalie (Julien) et Stéphanie (Guillaume), ses arrière-petits-fils Antoine et Thomas, son frère Francesco (Gina) ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée le samedi 1er décembre 2018 de 18h à 22h, le dimanche 2 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 3 décembre 2018 à compter de 9h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le lundi 3 décembre 2018 à 11h en l'église de St-Hubert (5310 ch. de Chambly, St-Hubert).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.