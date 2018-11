SIMARD, René



Paisiblement à l'hôpital Charles-Lemoyne le 17 novembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. René Simard, conjoint de Mme Louise Pilon.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Jacinthe), ses beaux-fils James (Nicole) et Steven (Annick), ses petits-enfants Amy, Juliette et Gabriel, son frère Gérald (Yrelle), ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 novembre 2018 de 19h à 21h à la:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, RIVERSIDE, ST-LAMBERT, QC, J4P 1A7514-483-1870 www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée à 20h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne, en sa mémoire, serait apprécié.