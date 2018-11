Brossage des dents chez les animaux de compagnie

Brosser les dents de votre animal ? Pour vrai ? Oui ! C’est bien ce que les médecins vétérinaires recommandent pour améliorer la santé des animaux et réduire la vitesse d’apparition du tartre dentaire et des maladies parodontales. Facile à dire, me direz-vous, mais comment faire ? Dre Roseline Laurin, médecin vétérinaire spécialiste en dentisterie, répond à vos questions.

1. Pourquoi brosser les dents ?

Pour la même raison que nous devons, nous aussi, nous brosser les dents ! Pour éliminer les bactéries présentes ainsi que la plaque dentaire qui colle aux dents, et ce, avant qu’elle ne durcisse et se transforme en tartre dentaire. Pour diminuer l’apparition de maladies parodontales. Bref, pour avoir une gueule en meilleure santé, c’est de loin la meilleure façon d’y parvenir.

2. À quelle fréquence doit-on brosser les dents de son animal ?

Des études sur la fréquence de brossage ont démontré qu’il faut le faire au moins une fois par jour pour que cela soit efficace.

3. Quel type de brosse à dents utiliser ?

On privilégie une brosse à dents à poils souple pour enfants. Il faut choisir un format qui convient à notre animal. Votre médecin vétérinaire peut vous conseiller à ce niveau. Il existe aussi des petits doigtiers en plastique qui servent de brosse à dents, mais ils ne sont pas aussi efficaces. Quand vous deviendrez un expert avec votre animal, il semble que la brosse à dents électrique Oral B rose pour enfants fonctionne très bien ! Certains clients de Dre Laurin l’utilisent et sont satisfaits.

4. Et le dentifrice ? Lequel utiliser ?

Il faut utiliser du dentifrice conçu pour les animaux (et non pour les humains), car il ne contient pas de fluor, toxique lorsqu’avalé. Ces dentifrices ont des saveurs de bœuf, de thon ou de poulet, bien plus appétissantes pour les carnivores que la menthe ! En plus, certains dentifrices pour animaux contiennent des enzymes qui aident à éliminer la plaque.

5. Doit-on brosser comme on le fait pour nous, partout et de haut en bas ?

Impossible de brosser du côté de la langue (buccal) alors on se concentre sur les surfaces du côté des joues et des lèvres. On place la brosse à un angle de 45 degrés et on peut faire un mouvement circulaire ou de l’avant vers l’arrière. L’important est de bien brosser toutes les surfaces. Le sens du mouvement l’est moins.

6. Comment procéder pour que votre animal s’habitue à la brosse à dents ?

La faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal a mis en ligne un excellent vidéo explicatif où Dre Claudia Gilbert nous explique tout ça : www.youtube.com/watch?v=O6MNGBcUZ6g