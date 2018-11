DEVOYAULT, Jacqueline (née Laliberté)

DEVOYAULT, Jacqueline

À Saint-Eustache, le 19 novembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jacqueline Laliberté, épouse de feu M. Roger Devoyault.Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (Pierre Desgagné), ses petits-fils: Mathieu (Marie-Hélène St-Pierre), Sébastien (Geneviève Marceau), ses arrière-petits-enfants: Thomas, Charles et Élisabeth, sa belle-soeur Claire Laliberté, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 décembre de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.