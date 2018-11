Catherine Girard, profession sauveteur

« On ne visite pas West Palm Beach sans passer par le Grandview Public Market. C’est le marché dont tout le monde parle en ce moment. Ouvert en mars, c’est une aire de restauration offrant un choix varié, et le samedi, s’y retrouve le marché des fermiers et ses produits bio. La plupart des commerces sont tenus par des marchands locaux. Au menu : tacos, bols poke, bars à jus et plusieurs comptoirs végétariens. Sur place, faites un saut à la toute nouvelle boutique de surf Gypsy Life Surf Shop. C’est l’une de mes boutiques de surf préférées. Et puis, il faut le dire, l’aménagement du Grandview Public Market est agréable, avec son grand salon intérieur et sa terrasse. C’est un véritable lieu de rassemblement ! De plus, le week-end, plusieurs activités ont lieu. Et on peut même y amener son chien ! Pour une ambiance très tendance, c’est LA place. »