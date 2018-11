Célébrer Noël sur la Côte Est américaine

Aux États-Unis, la fête de Thanksgiving est célébrée le 4e jeudi du mois de novembre (le 22 cette année) et entraîne dans son sillage toute une série de festivités. C’est une belle occasion de festoyer et, comme c’est le lendemain de cette grande fête qu’a lieu le fameux Black Friday, c’est une opportunité d’y faire nos emplettes de Noël.

Photo courtoisie

24 novembre

Holiday Lighted boat parade à Mystic (Rhode Island)

Le 24 novembre, défilé de bateaux illuminés dans le centre-ville historique au Mystic River Park pour voir le père Noël arriver sur un remorqueur de 30 m, le John Paul. Les festivités comprennent l’illumination du sapin et le défilé des navires décorés.

Mysticchamber.org

29 novembre

Kennebunkport’s Christmas Prelude

Le 29 novembre, le Noël Prélude de Kennebunkport propose des arbres de Noëls illuminés, des feux d’artifice, une promenade aux chandelles, un défilé dans Perkins Cove, des chants et l’arrivée du père Noël sur un bateau à homard.

ogunquitresortmotel.com

30 novembre et du 1er au 4 décembre

Wickford Festival of lights (Rhode Island)

Dans ce village historique aura lieu la 32e édition du Festival des lumières, le 30 novembre et du 1er au 4 décembre. Au programme : cérémonie spéciale d’illumination des arbres, balade avec le père Noël, animation, concours de sculpture sur glace, défilé d’elfes, etc.

northkingstown.com

Du 30 novembre au 2 décembre

Christmas by the Sea à Camden et Lincolnville (Maine)

Noël à la mer est une tradition de décembre qui se tient le premier week-end de décembre (du 30 nov. au 2 déc.)

camdemexperience.com

1er décembre

Country Christmas in Bethel (Maine)

Le 1er décembre, on fête Noël dans le village de Bethel. Au programme : rencontre avec le père Noël, lumières, calèche tirée par un cheval, spectacles, promenade Jingle Bell, petit-déjeuner avec le père Noël, thé de Noël, artisanat, etc.

bethelmaine.com/country-christmas

Jusqu’au 31 décembre

Gardens Aglow au Jardin botanique de Boothbay (Maine)

Photo Maine Tourism

Festival de lumières dans les jardins botaniques côtiers du Maine. Jusqu’au 31 décembre, plus de 150 000 lumières dans les jardins de plus de 15 hectares pour le plus grand éclairage du Maine.

mainegardens.org

Du 7 au 9 décembre

Christmas by the Sea à Ogunquit (Maine)

Ogunquit propose une grande variété d’activités pendant le deuxième week-end de décembre. Au programme : dégustations, visites du père Noël, illuminations d’arbres, promenades, concerts, feux de joie, expositions, activités pour les enfants et défilé le long de la route côtière entre Perkins Cove et la plage principale.

Mainetourism.com

7 décembre

Village Holidays à Bar Harbor (Maine)

Le 7 décembre, dans le cadre de la célébration Village Holidays, on se rend au Village Green pour un chocolat chaud, des biscuits, des chanteurs et l’arrivée du père Noël, couronnée par la vente annuelle Midnight Madness Sale.

visitbarharbor.com

Du 7 au 9 décembre

Woodstock Wassail Weekend À Woodstock (Vermont)

Photo courtoisie

Du 7 au 9 décembre, c’est la 34e édition du Woodstock Wassail Weekend. Au programme : Holiday House Tour qui permet d’entrer dans quelques-unes des élégantes demeures en pierres ou en briques rouges du XIXe siècle ; la Wassail Parade avec cavaliers en costumes d’époque, le Wassail Feast, le grand festin médiéval de Noël et visite de la Billings Farm, etc.

woodstockvt.com

Jusqu’au 31 décembre

Bright Night à Bath (Maine)

Dans cette petite ville côtière bordée de luminaires, les marchands et restaurateurs accueillent les clients avec musique, balades, spectacles, rafraîchissements et cadeaux. Une belle occasion de faire une petite visite au magnifique Maine Maritime Museum lequel, pour l’occasion, ouvre également ses portes en soirée.

visitbath.com

Jusqu’au 1er janvier

Christmas in Newport (Rhode Island)

Photo courtoisie

Les magnifiques manoirs de l’Âge d’or américain (Gilded Age) s’ouvrent au public. On admire leur splendeur et leurs incroyables décorations de guirlandes et de lumières. Aussi : tours guidés, histoires, sapins illuminés, tour de calèche et présentation de Casse-Noisette au romantique manoir Rosecliff.

Newportmansions.org