CHARTRAND, Madeleine



À La Prairie, le 17 novembre 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Madeleine Chartrand.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle, son gendre Régis, ses petits-enfants Félix et Emmanuel, ses frères Denis (Claire), Bernard, René (Francine) et Yves, plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 décembre 2018 de 14h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne serait apprécié.