LUSSIER, Francine née Berger



Le 21 novembre est décédée paisiblement Francine Lussier née Berger.Elle laisse dans le deuil son époux Michel Lussier, ses enfants Martin (Martine), Chrystian (Lyne) et Marie-Hélène (Michel), ses petits-enfants Maude, Marc, Thomas et Isaac ainsi que famille et amis.La famille aimerait remercier chaleureusement les membre du Centre d’Hébergement de Lachine pour leurs bons soins envers Francine.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation du Dr Julien.La famille recevra les condoléances le mercredi 28 novembre 2018 à la:2125, RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511de 16h à 21h, ainsi que jeudi le 29 novembre 2018 à compter de 9h30. L’inhumation suivra à 11h au Cimetière Lachine, 2360 Provost, Lachine.