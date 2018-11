Des applis pour voyager

Avec la panoplie de nouvelles applications qui ne cessent d’apparaître ou que l’on vient de découvrir, notre cellulaire devient notre meilleur compagnon de voyage. Voici quelques indispensables à télécharger avant le départ.

1. FlyOverCountry

Avant de monter dans l’avion, on télécharge la carte de la région que l’on survole. Le système de géolocalisation, jumelé à Wikipédia, nous montre les villes que l’on survole et nous donne des informations sur ces dernières.

2. KLM

La nouvelle application de cette compagnie permet de contrôler la conformité des bagages à main. L’outil présente une valise virtuelle au gabarit autorisé. Le passager doit photographier son bagage avec la caméra de son téléphone intelligent puis placer le modèle virtuel par dessus. Si rien ne dépasse, tout est beau ! On en veut une pour toutes les compagnies !

3. Allergy Food Translator

Les personnes ayant des allergies alimentaires n’ont qu’à créer leur profil comprenant tous les aliments à éviter. L’application traduira ces derniers (sans internet) dans la langue souhaitée et facilitera la communication avec le personnel des restaurants à travers le monde.

4. Google trips

Google trips propose des lieux à visiter et des activités à faire sur place dans quelque 200 villes et les classe par catégories. L’application sauvegarde ses endroits préférés pour y avoir accès en tout temps sans connexion internet (anglais seulement).

5. Viahero

Cette application permet d’embaucher un résident local qui nous concocte un itinéraire sur mesure incluant des musées, des boutiques, des restaurants et des cafés pour 25 $/jour.

6. Monument Tracker

Cette application se veut un guide et nous dévoile le nom et l’histoire des édifices, des lieux importants et des monuments dans plus de 70 villes.

7. City Mapper

City Mapper permet de trouver facilement les transports en commun d’une ville. Il permet de vérifier les heures de métro et de train hors ligne pour un certain nombre de villes.

8. Disney’s Play

Cette nouvelle application propose plusieurs jeux à thème permettant de patienter dans les interminables files d’attente. On se voit confier une série de missions avec des indices cachés et on peut même activer des effets spéciaux. Les jeux sont conçus pour se faire en famille en utilisant un seul téléphone.