Des bottes qui font chaud au cœur

Plusieurs dizaines de personnes dans le besoin étaient à la recherche de bottes d’hiver samedi quand trois femmes sont débarquées avec une camionnette remplie de dons.

Denis Lépine, 67 ans, a pu recevoir une nouvelle paire de bottes des trois mères de famille surnommées les Dames de cœur.

Il est dans la rue depuis un an. Chaque jour, il attend à la porte de la Mission Bon Accueil à partir de 14 h, pour être certain d’avoir un lit quand les portes ouvrent à 15 h 30.

«Je suis chanceux, car je ne suis pas une personne très frileuse, mais je suis diabétique, alors mes pieds et mes doigts gèlent. Il faut danser un peu sur la rue», a dit l’homme, en souriant.

Il a travaillé comme vendeur de chaussures à Westmount une bonne partie de sa vie, ce qui ne l’a pas empêché de tout perdre quand il s’est fait saisir.

Son histoire ne fait pas exception à celles des dizaines d’hommes, et quelques femmes, à la recherche de bottes dans la précieuse cargaison de dons d’entreprises et de dons personnels. On retrouvait aussi des manteaux, des gants, des tuques et des sacs de couchage parmi les quelques centaines d’items distribués.

André Leroux de la Société de développement social a fait la distribution d’une trentaine de paires, saisissant les bottes dans le camion, et disant sa grandeur à haute voix, pour les offrir aux mains levées.

«Il y a tellement de demandes pour des bottes de grandeur 9 ou 9 et demi. C’est de ça dont on a besoin», a-t-il dit.

Les trois mères de famille qui ont recueilli les dons, Karine Boulay, Stéphanie Marquis et Marie-Ève Marquis, ont fini par ne plus avoir les bonnes grandeurs. Certaines personnes sont reparties bredouilles.

Les femmes de Bellechasse, près de Québec, étaient satisfaites d’avoir contribué à aider leur prochain.

«On sait qu’on ne peut pas changer le monde, mais on a fait quelque chose», a dit Marie-Ève Marquis.

Elle souligne par ailleurs que leurs enfants ont participé au projet, entre autres en triant des vêtements.

«Ils trouvent ça aussi triste que nous. Et ils comprennent qu’ils sont chanceux d’avoir un toit et qu’il fait chaud dans la maison, qu’ils mangent bien. Ça les bouleverse eux aussi», a-t-elle poursuivi.

Il est clair que le geste de bonté, qui sera répété à Québec le 8 décembre, a été fort apprécié, par un mois de novembre particulièrement froid.

«C’est important parce qu’il y en a qui sont dans le besoin, et qui ont froid», a dit Denis, 52 ans. Il est sorti de la rue pour emménager dans un logement à prix modique il y a sept mois.

Il a reçu un manteau neuf, un sac à dos, des bas et des gants.