Des chandails anti-Trudeau font parler d’eux

Des chandails à capuchon portés par des manifestants propétrole jeudi à Calgary, en Alberta, à l’occasion d’une visite du premier ministre Justin Trudeau ne sont pas passés inaperçus en raison de l’ambiguïté du message qu’ils envoient.

Les cotons ouatés arborent un arbre avec une branche à laquelle est attachée une corde comportant un nœud coulant, appelé aussi nœud du pendu. Le dessin est accompagné de la mention: «Come West Trudeau» (Viens dans l’Ouest Trudeau).

Le chandail est vendu par Low Class Oil Trash, une petite entreprise de la métropole albertaine qui, sur son site internet, dit «croire au pouvoir du pétrole».

«Nous croyons au gisement de pétrole; l’aventure, le frisson, le sacrifice et la récompense, peut-on encore y lire. Nous croyons aux gars qui triment dur dans une des industries les plus exigeantes encore en vie. [...] Et plus que tout, nous croyons ceci: à bas les libéraux et continuons de percer des trous.»

Low Class Oil Trash a été mise sur pied par Caitlin Lindsay, une femme dont le mari travaille dans le secteur pétrolier. L'entreprise est en activité sur le web depuis environ un an, a rapporté Global News.

Même si le chandail a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux récemment, Mme Lindsay soutient qu’elle ne voit pas de problème avec l’imprimé en question.

«C’est un sentiment qui interpelle les gens, absolument, et je pense qu’il n’y a absolument rien de mal à porter notre frustration de voir comment nous sommes traités et comment nous sommes représentés, a-t-elle déclaré à Global. Je pense qu'il n'y a rien de mal à porter ça sur le devant de nos chemises.»

Lorsque Global News lui a demandé si elle craignait que ses chandails à capuchon incitent à la violence, Caitlin Lindsay a répondu que ce genre d'inquiétude était ridicule.

La Gendarmerie royale du Canada a dit qu’elle connaissait l’existence de ces chandails.

«Bien que nous ne commentions pas les questions opérationnelles relatives à la sécurité du premier ministre, nous pouvons confirmer que nous sommes au courant de la situation, a indiqué à Global News la sergente d’état-major Tania Vaughan. La GRC prend toutes les menaces au sérieux et a des mesures en place pour y faire face.»