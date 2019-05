Des magnums à un mois de Noël!

Nous sommes pile-poil à un mois de la veille de Noël! Pour l’occasion, Philippe Lapeyrie vous présente quelques bons magnums pour vos partys du temps des Fêtes!

Un blanc sud-africain à facture modeste possédant pas mal plus de vertu que de vice!

Chenin Blanc 2017

Petit - Ken Forrester

Stellenbosch – Afrique du Sud

Code: 13 314 922

Prix: 26,65$

Disponibilités: 70 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Sushis, fromages, quiches, canapés des Fêtes...

Toujours aussi impeccable que dans les millésimes précédents, ce «petit» chenin du «grand» Ken Forrester aura totalement sa place dans les verres de vos invités entre Noël et le Jour de l’An! Il est délicatement parfumé, rond, de bon volume et fort agréable en dégustation. À boire dans les 18 à 24 mois après l’achat.

Un très rare (voir introuvable!) magnum bordelais à moins de 25$!

Bordeaux 2016

Baron du Pin – Caves de Rauzan

Bordeaux – France

Code: 13 581 369

Prix: 24,40$

Disponibilités: 65 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Dinde en sauce brune, tourtières à la viande...

Il ne faudra surtout pas le comparer à un grand cru classé. Il faudra aussi tenir compte que cette bouteille, qui est aussi vendue en format régulier de 750 ml, coûte seulement 13,15$ l’unité. Cette grosse fiole bordelaise est facile, simple, plaisante, efficace et sans trop de complexes pour son rang. À boire dans les 2-3 prochaines années.

Un éclatant, précis et généreux rouge de la vallée du Rhône!

Côtes du Rhône 2016

Les Cranilles –Les Vins de Vienne

Rhône – France

Code: 13859439

Prix: 39,45$

Disponibilités: 140 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Saucissons, pâtés de campagne, terrines...

Cet assemblage rhodanien est un véritable petit bijou depuis les 5-6 dernières années. Coloration violacée, nez ouvert, expressif et parfumé... Même son de cloche pour la bouche qui est bien fournie en fruit, hyper juteuse et dotée d’une très bonne dose de «buvabilité». Un magnum qui vous en donnera et pas à peu près pour vos 40 douilles! Bon dès maintenant, mais aussi dans les 3-4 ans à venir.

Un vin espagnol qui laissera bien peu de dégustateurs indifférents!

Rioja Reserva 2014

Coto de Imax – El Coto

La Rioja – Espagne

Code: 13762717

Prix: 43,75$

Disponibilités: 210 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Viandes fumées, braisées, grillées, rôties...

Ce goûteux, charnu, gourmand et surtout pas trop boisé rouge de la Rioja nous a fort charmés en dégustation dans les dernières semaines. Un 100% tempranillo ayant de la chair autour de l’os, mais pas trop en même temps. Notes de cuir, de feuilles mortes, de bois neuf, de boîte à cigares... Un cru passablement complexe et de bonne étoffe. À consommer dans les 7-8 prochaines années.