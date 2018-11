Des travaux «d’enfer» qui l’empêchent d’aller à l’école

Un adolescent lavallois qui se déplace en fauteuil motorisé ne peut pratiquement plus aller à l’école depuis un mois en raison de travaux d’aqueduc devant sa maison, qui rendent la chaussée trop dangereuse.

Devant chez elle, des cônes, des camions et des murets de béton rendent la circulation très difficile.

Âgé de 16 ans, l’adolescent est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne et se déplace en fauteuil motorisé.

Or, en raison des travaux d’aqueduc et d’égouts, la voiture l’attend à une vingtaine de mètres plus loin, dans la rue.