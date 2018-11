ARCHAMBAULT, Jacques



Le 12 novembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacques Archambault, de Mandeville, époux de Murielle Manseau Archambault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Michelle), Éric (Agathe) et Mathieu (Marie-Ève), ses petits-enfants Byanka, Vincent, Maxim, Maëlie et Nathaniel, sa soeur Suzanne, son beau-frère Yvon, ses belles-soeurs Diane et Francine (Lucien), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Afin de respecter ses dernières volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles.La famille accueillera parents et amis le dimanche 2 décembre 2018 de 11h à 15h au155 rue Saint-GabrielSaint-Gabriel-de-BrandonVeuillez confirmer votre présence à la famille jusqu'au 29 novembre 2019 avant midi.Un énorme merci à l'équipe du CLSC de Saint-Gabriel-de-Brandon ainsi qu'à celle des soins palliatifs du Piémont de Saint-Jean-de-Matha pour les très bons soins prodigués et leur grand dévouement.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons dédiés aux soins palliatifs du CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha. Des feuillets seront disponibles à la salle.La direction funéraire a été confiée à madame Dominique Brunet, pour laDE SAINT-JEAN-DE-MATHA99 RUE LESSARDSAINT-JEAN-DE-MATHAwww.coopfunerairestjeandematha.com