LAFRENIÈRE, Réjeanne



À Châteauguay, le 21 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Réjeanne Lafrenière, épouse de M. Gilles Gratton.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Philippe) et Yves (Julie), ses petits-enfants Isabelle, Anne-Marie, Olivier, Audrey, Catherine, Julien et Marilyne, ses arrière-petits-enfants Zack, Laurie et Charles-Olivier, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier Francine pour le bon soutien qu'elle a pu apporter.La famille vous accueillera le samedi 1er décembre 2018 en l'église Sainte-Marguerite D'Youville (8 rue Rainville, Châteauguay) à partir de 9h30 pour recevoir les condoléances, suivi des funérailles à 11h30.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation Anna-Laberge serait apprécié.