CHABOT, Georgette



À Saint-Jérôme, le mercredi 21 novembre 2018, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Georgette Chabot, épouse de feu Robert Brisebois.Elle laisse dans le deuil ses fils Daniel (Jacqueline) et Sylvain, ses petits-enfants Joanie et Amélie, son arrière-petit-fils Félix, son frère Oscar (Bethe-Alice), ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 30 novembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le samedi 1er décembre 2018 à 10h, en l'église de L'Épiphanie, et de là au Cimetière de L'Épiphanie.