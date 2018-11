BÉGIN, Camille



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Camille Bégin, il s'est éteint paisiblement, entouré des siens, le 19 novembre 2018 au Centre Camille Lefebvre de Lachine, à l'âge de 89 ans et 7 mois.Natif de Notre-Dame des Pins (Beauce), demeurant à Pointe-Claire, il a été à l'emploi de la Commission Scolaire Baldwin-Cartier pour ensuite devenir fondateur de la Serrurerie Pointe-Claire à Pointe-Claire.Il laisse dans le deuil son épouse Juliette Paquet, ses filles Ginette et Brigitte ainsi que ses frères et soeurs, belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Camille Lefebvre pour leurs bons soins.Une rencontre en sa mémoire aura lieu le samedi 1er décembre 2018 de 13h à 15h30, suivie d'une séance de prières à la560, BORD-DU-LAC / LAKESHOREDORVAL, QC H9S 2B3