GIROUX, Margot (Laframboise)

À Montréal, le 22 novembre 2018, à l'âge de, est décédée Madame Margot Giroux (Laframboise), épouse de feu Monsieur Armand Giroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Madeleine), Jean-Pierre (Andrée) et Manon (Jean), ses petits-enfants Martin Collerette (Aurélie) et Philippe Collerette (Karine), ses trois arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, son corps a été donné à l'Université McGill.Inhumation à une date ultérieure au cimetière de Ste-Sophie dans les Laurentides.