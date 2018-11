GIROUX, Camille (née Barrette)



À Mercier, le 20 novembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Camille Barrette, épouse de feu M. Jean-Gilles Giroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Diane) et Marie-Claude, son petit-fils Colin (Margaret), ses frères Gaston (Lucille) et Réjean (Liliane), ses belles-soeurs Lucine et Claudine (Richard), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er décembre à compter de 10h, en l'église Sainte-Philomène de Mercier, suivi des funérailles à 11h. Inhumation à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.ca