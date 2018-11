GAMIQ 2018: Les Frères à Ch'val se prononcent

Il y a vingt ans, Les Frères à Ch’val faisaient paraître leur dernier album studio. Bandcamp n’existait pas à l’époque et Spotify non plus. Juchés sur leurs équidés ils reviennent au galop pour un album anniversaire.

Les plusses meilleures chansons, c’est un album qui compile les meilleurs succès du groupe emblématique des années 90. Prends ça cool, sorti en 1999 est la dernière galette officielle que les Frères aient sorti et le printemps 2019 verra naître un nouvel album de chansons originales du groupe, comme quoi rien n’est jamais vraiment terminé. «On a des projets solos et on a toujours continué à jouer ensemble quand même», me dit Polo, chanteur et guitariste de la formation phare de la fin du millénaire dernier.

La nouvelle génération a connu Les Barr Brothers, 2Frères, les Frères Diouf et Les Frères Goyette, mais on oublie trop souvent que ça a commencé avec ceux qui étaient à Ch’val. «On revient vraiment pour répondre à la demande, dit Polo. Les gens nous demandaient quand est-ce qu’on allait refaire un projet.» C’est en spectacle avec Rudy Caya l’an dernier que Polo a réalisé que des foules entières se souvenaient des paroles des chansons des Frères à Ch’val.

Changement de game

En deux décennies, le milieu a évolué à vitesse grand V et la game a changé. Le groupe a «laissé passer une génération au complet» ce qui fait en sorte que parents et enfants ont aujourd’hui des souvenirs qui se rattachent aux Frères à Ch’val. «J’ai signé l’album d’un gars il y a 22 ans et il est revenu me voir avec son fils récemment pour me dire que le jeune avait appris la guitare avec nos tounes.»

Aujourd’hui grand-papa, Polo trouve que le monde dans lequel on évolue est complexe et stressant. «Je me demande comment va grandir ma petite fille dans cette folie», lance-t-il. Il s’intéresse néanmoins à ce qui émerge de cette effervescence, mais il trouve aussi important de se rappeler qu’il ne faut pas «capoter». «En 1977, avec mon premier band, on était allés à la télé et on avait demandé à la maquilleuse de plateau de nous faire des choses ben funkys. Ça avait choqué, on était jeunes et c’est normal de faire des affaires de ce genre-là quand t'es jeune. Quand les gens sont scandalisés par Hubert Lenoir, je me demande pourquoi ils sont prudes de même.»

Les Frères à Ch’val ne craignent pas que leur musique ait mal vieilli. Ils sont persuadés que tout ça peut encore résonner aujourd’hui. Au printemps, ils nous proposeront néanmoins un style qui a évolué. «Y’a moins de barrières aujourd’hui, on va aller vers quelque chose de plus rock pour cet album qui sort au printemps. On ne tenait pas à rester dans le passé. Je trouve les jeunes tellement ouverts. J’aime beaucoup les 25-35 ans qui retournent au vinyle, ils ont beaucoup d’entregent et de curiosité.»

En repensant aux années de succès, Polo n’est pas nostalgique. «C’est pas mon genre et je trouve ça important d’évoluer. Sur l’album, on va entendre le reggae qu’on nous connait, mais il y aura des sons plus électriques, des tounes sur l’environnement. J’ai jamais été un gars politisé, mais j’aime raconter les travers de la vie. C’est ce qu’on entendra en 2019.»

GAMIQ 2018

Comme le Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ) a lieu ce week-end, je trouvais intéressant de demander à un monument comme Polo de se prononcer sur ce qui se fait de plus émergent aujourd’hui. Il était très enthousiaste à cette idée.

Je lui ai fait écouter les nommés dans trois catégories de prix. Voici ses impressions:

Artiste de l’année

Fouki «J’aime la riff et le groove et l'insolence cool et relaxe.»

Keith Kouna «Bon son pop qui me rappelle un peu Indochine.»

Jesuslesfilles «Bonne pop aussi. J’entends des influences de Weezer et des Trois Accords.»

Milk & Bone «Super pop qui fait très internationale. Ça doit sûrement avoir la cote.»

Lydia Képinski «C’est pas vraiment mon truc.»

Verdict: Mon choix est Fouki.

Révélation de l’année

Choses Sauvages «Une excellente pop qui sonne très internationale!»

Zach Zoya «Bon groove, bonne maîtrise du genre.»

Les Louanges «Ex-aequo avec Zach Zoya dans mon échelle.»

Helena Deland «Je me répète, mais je trouve que les jeunes sonnent vraiment international.»

Dave Chose «Pas vraiment mon truc, mais c’est honnête.»

Verdict: Mon choix est Choses Sauvages.

Chanson de l’année

Vintage à l’os de Seba et Horg «Ça, j'aime beaucoup! Très bien fait, ça rimes d'aplomb! Vraiment un vers d'oreille... et je suis "pré-vintage" Hahaha!»

Les yeux transparents de Caracol «J'aime bien. Bonne ambiance. Ça me rappelle un peu Goldfrapp.»

Chez Françoise de Dave Chose «J’aime mieux celle-ci que l'autre (Trou). Ce sont de bons arrangements.»

Nos coeurs de Fanny Bloom «Je ne suis pas fan de ce genre, mais je dois admettre que c'est vraiment bien mixé.»

Sutton de Louis-Philippe Gingras «C’est pas vraiment mon truc.»

Verdict: Mon choix est Vintage à l’os de Seba et Horg

«Ça m'a permis de me rebrancher sur la musique actuelle locale. Merci», dit Polo.

Bienvenue!

En 2018, Les Frères à Ch’val, c’est Polo à la voix et aux guitares, Gilles Brisebois à la basse, Denis Lavigne à la mandoline, claviers, banjo, voix et François Lalonde à la batterie.

Pour suivre les développements de ce retour, c’est ici.

Pour aller au GAMIQ, c'est ce dimanche 25 novembre au Café Campus.