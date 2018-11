Générosité et repos à Magog

Pour un accueil chaleureux et un déjeuner généreux, on se pose au gîte Amour et Amitié de Magog. On s’y repose et on bavarde agréablement entre invités et avec les hôtes aussi.

C’est un séjour en toute tranquillité dans le charme d’une maison d’autrefois que l’on fait chez Amour et Amitié B&B dans les Cantons-de-l’Est. Les hôtes des quatre dernières années, Rénald Bujold et José-Antonio Herrera-Alarcón, promettent à leurs invités du calme et d’agréables discussions dans leur établissement. Sur place, tant au salon qu’à la salle à manger, de nombreux souvenirs provenant de plusieurs continents témoignent des voyages de Rénald et également de l’origine mexicaine de José.

Photo courtoisie, Annie Girard

Des chambres et des oiseaux

Les cinq chambres du gîte arborent un décor champêtre et de jolis noms empruntés aux oiseaux (Tourterelle, Geai bleu, Cardinal, Gros bec errant, Mésange) qui visitent le joli jardin. Elles disposent chacune d’un lit à deux places ou d’un grand lit, d’une salle de bain privée, et deux d’entre elles d’un grand bain à remous à même la chambre. À l’étage, une salle de bain additionnelle à partager dotée d’une baignoire sur pattes et d’une douche est en plus accessible. La grande suite Geai bleu, accueillant jusqu’à 5 invités dans ses deux pièces, présente des coloris apaisants et une décoration champêtre chaleureuse. Le mobilier ancien convient au style de la maison des années 1875.

Photo courtoisie, Annie Girard

Photo courtoisie, Annie Girard

Déjeuner gourmand

Au déjeuner, José, chef en cuisine, propose de généreux plats qui font le plaisir des yeux et des palais. On se laisse tenter par l’omelette aux légumes ou la quiche ou bien la crêpe ou le pain doré. Les délicieuses quesadillas à la mexicaine nous rappellent les origines du chef. Tous sont accompagnés de fruits frais et de tartinades maison. Rénald concocte la confiture de fraises et la gelée de pommettes rouges avec les fruits du jardin et la gelée de pimbina de la rivière Magog­­. Elles accompagnent les croissants, le pain maison ainsi que les fromages de l’abbaye Saint-Benoît-du-Lac.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double, incluant le déjeuner, à partir de 85 $.

Services

On range skis et raquettes en sécurité dans la remise. À eux deux, les hôtes parlent 4 langues (français, anglais, espagnol et italien).

Activités sur place

On se détend au salon devant l’agréable feu de foyer et on profite de la grande table pour jouer aux cartes. Les orni­thologues aiment la présence de plusieurs variétés d’oiseaux qui se nourrissent au jardin.

Activités tout près

À quatre minutes de marche, on accède aux restos et aux boutiques du centre-ville. On emprunte les sentiers pédestres sur pilotis et de gravier du Marais de la rivière aux Cerises.

Coordonnées

Amour et Amitié B&B

30, rue Hatley

Magog (Québec)

J1X 3G4

Téléphone : 1 888 244-1945

bbamouretamitie.com