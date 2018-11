Honneur au perdant!

Les Romains criaient « Vae victis » quand venait le temps d’humilier les vaincus d’une guerre. Faut dire que l’Empire romain n’avait pas été édifié par des mauviettes qui braillaient quand les choses se corsaient.

À Atlantic City, ce serait profondément injuste si on entendait un « Vae victo » dans l’assistance. Ou si on en lisait un dans les réseaux sociaux. Quoique les maîtres latinistes seront rares au Hard Rock, et encore plus rares sur les réseaux sociaux.

Parce que je pense que Jean Pascal va perdre son combat contre Dmitry Bivol. C’est la raison qui parle, et non le cœur. Bivol est très rapide et même contre Isaac Chilemba, alors qu’il n’a pas livré son meilleur combat en août dernier, il a été dominant d’un bout à l’autre du match.

Chilemba a fini le combat sur ses pieds, Jean Pascal devrait faire de même. Bivol avait une réputation de dur cogneur quand on gonflait sa fiche avec des adversaires médiocres, mais depuis qu’il se mesure aux meilleurs de la division, c’est devenu plus compliqué de ramasser les knock-out.

Je pense que Bivol va dominer les rounds. Il a un jab supérieur et surtout, comme la plupart des boxeurs de l’école russe, il sait mesurer à la perfection les distances dans un ring. Je sais que Jean Pascal est le champion toutes catégories pour voler un round serré, mais j’ai peur que l’avance de Bivol dans chaque trois minutes soit trop prononcée quand Pascal va se déchaîner dans les 20 dernières secondes.

Je crois donc que Bivol va garder sa ceinture par décision unanime. Et que si le combat est arrêté, ce sera pour protéger la santé de Pascal.

MAIS QUELLE AVENTURE QUAND MÊME

Cela dit, c’est quand même une aventure fabuleuse que vit Jean Pascal. Il y a 50 semaines, je lui demandais après son incroyable performance contre le jeune Ahmed Elbiali si c’était bien fini : « That’s it ! This is it ! », avait-il lancé sans aucune hésitation.

C’était le combat idéal. La retraite parfaite. Sauf que ça se passait dans un ancien hippodrome qui avait gardé une charmante odeur de fumier, dans un quartier cubain de Miami, loin de Montréal et surtout bien plus loin du prestige d’un championnat du monde.

J’ai cru à cette retraite. Jean-Charles Lajoie et Mathieu Boulay aussi. Même que J.C, biographe officiel de Jean Pascal, avait passé des heures le lendemain du combat à écrire le chapitre de sa retraite. Va falloir reprendre le travail.

UN SÉRIEUX DE TOUS LES INSTANTS

Quand je suis allé rencontrer Pascal au Centre Claude-Robillard il y a une semaine, j’ai fait comme d’habitude. Je me suis extasié devant ce physique d’airain, sculpté au ciseau. Je savais qu’il avait encore au moins dix livres à perdre avant la pesée. Je me suis inquiété : « Hé ! Je suis un professionnel. Je vais respecter mon contrat. Je me connais, je sais comment faire », a-t-il dit. Bien calme.

Je l’ai vu hier à la pesée. Il avait raison. Pas de problème. En professionnel. Et si Pascal a joué du coco bump avec Bivol, dites-vous que c’était planifié et que ça faisait partie de la préparation du combat.

Pascal a vécu des semaines pour le moins rock and roll pendant cette période. Rappelez-vous qu’il devait se battre contre un inconnu dans les Maritimes. Pour payer les cadeaux de Noël et se tenir en forme. Puis, son père est mort et l’offre de Bivol est arrivée. Il a trouvé le moyen d’aller en Haïti, d’y faire le plein d’une nouvelle forme de motivation, et le voilà à quinze heures de monter dans un ring pour un dixième combat de championnat du monde.

Si vous n’avez pas le goût de lever votre chapeau devant ce monsieur, soyez certain que tout va bien dans votre vie.

RETOUR AU SOMMET POUR LAROUCHE

L’histoire est bien différente pour Stéphan Larouche. Il n’est pas grimpé dans un ring pour un championnat du monde depuis la raclée subie par Lucian Bute à Nottingham. C’était contre Carl Froch.

Ce soir-là, Bute a perdu, mais Stéphan Larouche a été touché par cette défaite.

Ses relations avec l’ancien champion se sont détériorées, même si la responsabilité de Larouche était mince dans ce massacre.

On peut juste dire que lui aussi avait sous-estimé la hargne et la puissance de Froch.

Depuis, le Bleuet a subi son purgatoire. Il a rebâti son équipe de boxeurs. Lui qui avait accompagné Bute contre le lucratif combat contre Jean Pascal, a pris le chemin de l’enseignement pour revenir devant les caméras de HBO.

Soit dit en passant, savez-vous quel boxeur avait eu l’honneur de commencer la soirée ce soir-là ? Artur Beterbiev.

Et qui s’était battu... même pas en demi-finale ?

Un autre champion du monde, Eleider Alvarez.

Y a de ces soirées qui sont historiques, mais qu’on l’ignore... parce qu’on ne sait pas regarder les vraies histoires.

Bute, Pascal, Alvarez et Beterbiev. Quatre champions du monde d’une claque.

Butler : bien se concentrer

Un autre Québécois va livrer un combat important, ce soir à Rimouski. Steven Butler est finaliste contre un Mexicain qu’on qualifie de résistant et dangereux. C’est ce que dit sa fiche en tous les cas.

Depuis huit jours, Butler porte ce gala sur ses épaules. Il a été généreux de son temps, il a participé à de nombreuses rencontres de promotion et même si son équipe a veillé à ce qu’il se repose bien, j’espère que Butler a bien suivi les recommandations de ses entraîneurs.

Camille Estephan a toujours veillé à encadrer soigneusement le jeune homme avant ses combats avec succès.

Steven Butler est maintenant un jeune vétéran. Il sait à quel point il est important pour lui de bien gérer son environnement.

S’il est bien concentré, bien dans sa zone, Butler va gagner. Et poursuivre sa route vers un combat pour un titre mondial.