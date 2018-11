Il faut partir à temps

Ce n’est pas la première fois que le Canadien revient de l’arrière au cours d’une rencontre. Dernièrement, ils y sont parvenus avec succès contre les Golden Knights, les Flames et les Canucks. Samedi, malheureusement, ils sont arrivés un peu à court.

« On est revenus de l’arrière. On a démontré qu’il y avait du caractère au sein de cette équipe. C’est difficile de sortir d’un match comme celui-là sans point au classement. Il faut être fiers de ce qu’on a fait en troisième période, mais il faut le faire plus souvent. »

– Charles Hudon

Andrew Shaw a été de toutes les actions. Il a nui au travail de Tuukka Rask sur le but de Jonathan Drouin. Il a attisé l’attaque massive qui a mené au but égalisateur et il a obtenu une mention d’assistance sur ce même but.

« Nous avons connu une excellente troisième période. Ç’aurait été encore mieux si nous avions été en mesure d’amorcer le match de la même façon. On ne peut se servir de l’excuse des deux matchs en deux soirs, car ils étaient, eux aussi dans la même situation. »

– Andrew Shaw

Jonathan Drouin a semblé allumé par l’intensité de la rencontre. Il s’est illustré en marquant son neuvième but de la saison à la suite d’une belle pièce individuelle. Il a conclu la soirée avec sept tirs au but.

« On a bien joué. Je pense qu’on a frappé quatre ou cinq poteaux. On a aimé notre match. C’est le plus haut niveau d’intensité que j’ai vu. C’était physique et c’était plaisant de jouer là-dedans. »

– Jonathan Drouin