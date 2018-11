Joyeuses vacances en groupe

Voici un roman qui nous amène dans toutes sortes de détours ! À l’image même de tout bon voyage en groupe.

Ça débute comme une caricature, avec une bande de Québécois qui, fin mars 2017, partent pour deux semaines en voyage organisé, histoire de trouver le soleil espagnol sur la Costa del Sol.

Dans le lot : une dame exubérante, une célibataire pincée, un couple délinquant, un autre baptisé les Lycra. Il y a encore les Boute-en-train, les Futures Matantes, le vieux garçon, les éternels amoureux...

En plus Steve, leur accompagnateur, personnage central du livre, est un gai en quête d’aventures. Décidément, tout ici force le trait ! Mais comme les plus prévisibles caricatures arrivent encore à faire mouche, on embarque : advienne que pourra !

Le livre se divise en 15 chapitres pour autant de jours du voyage. Or à mesure que le séjour avance, la rigolade de départ fait place à un amusement de plus en plus complice, puis à l’agacement (cou’don’, il est bien long ce voyage !), et au final à la tendresse. Elle était quand même sympathique la bande pas reposante qu’on vient de côtoyer !

On comprendra dès lors que le rythme même du roman emprunte le chemin des émotions vécues quand on participe à un voyage de groupe : des inconnus à découvrir, mais qu’on finit par vraiment trop connaître. Et pourtant, une fois rentrés, ils occuperont un coin d’affection dans les mémoires.

D’autant que, comme le souligne le roman, l’atout d’un voyage de groupe, c’est que chacun s’efforce d’avoir l’air de bonne humeur ! Et de fait ici, cette belle humeur ne manque pas !

L’auteur Michel Duchesne sait épingler avec humour les travers de tout un chacun. Mais il nous amène aussi derrière les apparences : madame Bruchési a ses raisons d’être fofolle et la sévère Hélène porte son lot de blessures. On sourit encore, mais en les comprenant mieux.

Certains personnages resteront des caricatures, tels Yann et Cassandra et leur insupportable fiston - mais il faut bien mettre un peu de piquant dans ces vacances !

Surtout, les envies d’aventure du guide Steve permettront de faire plus ample connaissance avec Javier, le conducteur local du groupe et le personnage le plus intéressant.

Javier aime les hommes, adore son coin de pays et a appris à savourer la vie. On voit donc se développer une très jolie histoire entre Steve et lui, et c’est sous sa gouverne que le groupe découvrira une Espagne autre que touristique. Michel Duchesne a déjà été guide, et on le mesure pleinement quand il fait promener le groupe de Québécois entre sites incontournables et coins de paradis cachés qui donnent envie d’aller voir à son tour.

Les dialogues sont vifs et amusants, les revirements de situation nombreux ; des amours se nouent, des amitiés se créent, des trafics pas du tout légaux s’organisent ; et il y a toujours Hélène, critiqueuse en chef, pour faire damner tout le monde !

Franchement, ça vaut le voyage !