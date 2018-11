Langue: méfions-nous du fédéral

Le carnet de la semaine

Andrew Scheer

Les conservateurs d’Andrew Scheer n’ont pas été très habiles dans l’affaire des coupes dans les services aux francophones. La « merde volant en escadrille » (célèbre phrase de Jacques Chirac), vendredi, ils ont oublié de traduire un mot clé d’un message Facebook où ils critiquaient le gouvernement libéral et plus précisément la mise à jour économique du ministre canadien des Finances, Bill Morneau. En citant un passage du journal le Financial Post, le PC se demandait si le gouvernement se « soucie de la competitiveness » (SIC). Après que la ZoneAssnat du Journal eut signalé la coquille, la publication a « faded away » !