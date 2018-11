Le cas intrigant de Lamar Jackson

Sans surprise, c’est par la course que l’athlétique quart-arrière qui a fait ses armes à l’université de Louisville a fait des ravages, avec 117 verges de gains sur 27 courses. Sa solide contribution a permis d’élever l’attaque au sol à un niveau supérieur, avec une récolte monstre de 265 verges.

Les Ravens ont même marqué sur leur première possession sans même tenter une passe, et ils ont terminé la rencontre avec un ratio de 51 courses pour 19 passes ! Dans un autre contexte, on évoquerait une attaque rétrograde digne des années 1950, mais avec Jackson, le caractère imprévisible de l’attaque et son irrésistible explosivité en font un cas unique.