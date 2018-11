Le crime n’est pas froid

Jacques Vincent de Rossignol Canada est un homme dans la verte soixantaine qui est à peu près comme tout le monde, sauf quand vient le temps de palper la météo hivernale. Lui, lorsque Colette commence son bulletin en disant : « On a de mauvaises nouvelles, il tombera dix centimètres de neige, cette nuit », les cheveux lui dressent sur la tête. Pour Jacques et des centaines de vivant-de-la-neige, c’est plutôt la manne. Ils en redemandent. L’hiver qui emprunte présentement du temps sur l’automne, c’est la fête au village. Et s’il en tombait à profusion fin mars, ils skieraient à genoux pour remercier le bon Dieu. Les déneigeurs avec machinerie payée à gros prix et rémunérés à l’heure et les fournisseurs d’abrasif ne nous souhaitent pas vraiment un petit hiver doux, tranquille et sans histoire.

LES PAS FINS

Cette satanée météo qui meuble si bien quand on ne sait pas quoi dire a une influence sur notre humeur, nos choix d’activités et la couleur de notre tuque (ma petite noire est la plus chaude). Et ça va plus loin. En principe, si vous êtes un bandit, vous avez passé une semaine plutôt calme à -15 °C, mais demain et au cours des deux ou trois jours qui suivent, l’instinct tannant reviendra. Les Américains ont publié une étude démontrant que les criminels sont plus actifs pendant les réchauffements climatiques, en hiver. Ils raffolent des redoux. D’abord, eux, ils ont davantage envie de sortir, et comme il y a plus d’action à l’extérieur, les occasions sont plus nombreuses. C’est pas mal plus facile de voler dans une voiture au centre commercial que dans le garage de son propriétaire.

Bon, le froid est rendu sécuritaire, astheure.

SAMEDISMES

Coudon ! c’est-tu Mélanie Joly qui a négocié l’automne ?

« Qui a dit que j’étais misogyne ? Je viens de gracier deux dindes. » (Le dindon)

Les ciseaux à bois. Et les chiens aussi.

« Formidable. Nos chambres sont presque gelées. » (L’Hôtel de Glace)

Si j’avais un visage à deux faces, c’est pas celui-là que je mettrais.

Certains ont tellement hâte de mettre leurs pneus d’hiver qu’ils ont des fourmis dans les jantes.

À MARDI

Et si on s’effouèrait.