Les «hors Québec»

C’est en organisant une exposition sur Louis Riel, en 1978, à la Bibliothèque publique d’Ottawa, que j’ai été présentée aux communautés francophones de l’Ontario et du Manitoba.

J’avais rencontré des décideurs, des auteurs, des artistes et des groupes communautaires qui m’avaient guidée dans ma compréhension de la francophonie canadienne.

Je venais de terminer une recherche sur la bataille des gens de l’air qui revendiquaient leur droit de communiquer en français dans les cabines de pilotage et les tours de contrôle. Une concession arrachée, de haute lutte, à la très puissante Canadian Air Line Pilots Association.

Depuis, partout où je suis allée, de Halifax à Vancouver, j’ai découvert des communautés francophones vibrantes, fortement attachées à leur langue, à leur culture, ancrées dans leur histoire et fières de leurs identités propres. Des minorités que l’histoire n’a pas épargnées, mais qui se tiennent debout face à l’adversité.

On a tendance à l’oublier, mais c’est en Acadie que Samuel de Champlain et les premiers colons français avaient fondé le premier établissement permanent en Nouvelle-France, en 1604, avant de s’établir, à Québec, en 1608.

Voici donc des Canadiens français, jadis soudés par leur histoire, leur langue et leur religion, que les aléas de la politique ont éloignés, au point de ne plus partager d’appartenance commune. Il y aura les Québécois au Québec et les « francophones hors Québec ».