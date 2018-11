Les messagères du télégraphe

Photo PIerre-Paul Poulin Les messagères du Canadien National

Assemblées sur le parvis du 422, rue Saint-François-Xavier, ces jeunes femmes tiennent en main des dépêches télégraphiques prêtes à être livrées. Avec les hommes partis au front, la Deuxième Guerre mondiale amène les femmes à investir de nombreux domaines, dont celui de la messagerie. En entrevue au Devoir, au moment de sa retraite, en 1943, le représentant commercial des télégraphes du Canadien National, M. Sheppard, remarque l’automatisation rapide des communications, mais aussi la présence des femmes au sein de l’entreprise, en tant que téléphonistes, opératrices du télégraphe, dactylographes et messagères. Il en va de même au Canadien Pacifique, où la division de la télégraphie est le secteur qui emploie le plus de femmes. En 1943, leur seul service de messagerie compte 126 femmes à l’œuvre à travers le pays. Par leur maîtrise des télécommunications, mais aussi par leurs habiletés techniques, les femmes révèlent leurs grandes capacités d’adaptation durant la Deuxième Guerre mondiale.

Un uniforme à la mode

Vêtues d’un béret, d’une veste à plusieurs poches et d’une jupe-pantalon arrivant sous le genou, ces femmes mettent en valeur cette mode à la militaire. Le port de ces uniformes, imitant ceux de l’armée, vise à soutenir et à valoriser l’effort de guerre. Sur les manches de la veste et sur le béret, l’écusson du Canadian National, Telegram and Cable rappelle celui d’un régiment. Avec sa coupe droite et sans fioritures, la jupe-pantalon est également le parfait exemple de l’économie des tissus, rationnés durant la guerre. Portée à pied et peut-être même à bicyclette dans le quartier des affaires, la jupe-pantalon des messagères n’entrave pas les mouvements lors des déplacements. Bien qu’il varie selon les corps de métier, l’uniforme renvoie les préoccupations de l’entreprise dans un contexte de guerre, tout en se voulant pratique et sécuritaire. Comme quoi le conflit mondial s’émince dans presque tous les aspects de la vie et influence même le type de vêtements que l’on doit porter.

« Nous avons le regret de vous informer que... »