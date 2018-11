Les sapins de Noël naturels se font déjà rares dans la province

Devant la demande accrue des Américains et la neige hâtive, plusieurs producteurs et commerçants de sapins de Noël du Québec craignent de ne pas avoir suffisamment d’arbres pour répondre aux besoins de leurs clients.

« C’est vraiment un gros problème [la pénurie]. J’ai jamais vu ça », dit Patrick Roy, qui tient un kiosque au marché Atwater, à Montréal.

Son entreprise, Les Sapins de Noël Patrick et Noël Roy, a reçu 500 arbres de moins qu’à l’habitude cette année et il craint d’en manquer.

D’autant plus que la demande est anormalement forte pour un mois de novembre en raison de la neige précoce.

« Il y a une frénésie qu’on n’a pas habituellement », remarque-t-il.

Photo Dominique Scali

Une première

Vendredi dernier, M. Roy a déchargé sa première cargaison de sapins naturels sous la neige.

« C’est la première fois que ça m’arrive et je suis stupéfait, dit-il. J’ai l’impression d’être un 23 décembre. »

Au kiosque Grover, à Laval, seulement 1000 des 2000 sapins commandés de la Beauce ont été livrés jusqu’ici, en raison de la forte demande américaine.

Le commerce n’est ouvert que depuis mercredi, mais là aussi on prévoit déjà une potentielle pénurie d’ici Noël.

« C’est possible qu’on en manque, avoue un employé, Robert Boivin. Il y a beaucoup de demandes. Avec la neige, le spirit est là ! »

Le copropriétaire de Floralies Jouvence, à Québec, Jean-Paul Daoust, abonde dans le même sens.

« On a tous de la misère à avoir des sapins », a-t-il constaté.

« Si on compare à la même période, l’an passé, on a déjà 70 % plus de ventes », souligne le président de Bôsapin à La Patrie, en Estrie, David Thibeault.

L’industrie connaît une forte croissance ces dernières années, indique le coprésident de l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec, Jimmy Downey.

Approvisionnement

Entre 400 000 et 600 000 arbres de Noël sont vendus dans la province lors de la période des Fêtes.

Mais le Québec exporte également environ 1,5 million de sapins naturels par an aux États-Unis. Et ce nombre pourrait augmenter de près de 20 % durant les prochaines années, avance M. Downey.

C’est que la Caroline du Nord et la Caroline du Sud ont cessé de produire des sapins dernièrement, ce qui entraîne une plus forte demande de nos voisins du Sud, principalement pour approvisionner des villes importantes situées près du Québec, comme New York.

« Il y a aussi le taux de change qui fait en sorte que c’est payant pour les Américains de venir acheter des sapins chez nous », ajoute M. Downey.

Cette année, les consommateurs québécois devraient néanmoins pouvoir trouver un arbre de Noël naturel.

« Mais peut-être pas aussi beau qu’ils le voudraient », prévient M. Roy.

— Avec la collaboration d’Alex Drouin