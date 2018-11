L’ignorance au pouvoir

Nous sommes condamnés désormais à ce que des ignorants nous gouvernent, à ce que le débat public sur les réseaux sociaux soit alimenté par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui vivent dans une confusion intellectuelle permanente et qui affirment avec tonitruance des faussetés et des inexactitudes factuelles.

Doug Ford, le premier ministre de l’Ontario, ignore l’histoire des deux peuples fondateurs. Il ne connaît que celle de sa propre famille, dont son frère Rob, l’ancien maire de Toronto, un homme déjanté, obscène et défoncé à la drogue, a été le héros incontestable.

L’époque est justement désespérément inquiétante. Des têtes brûlées, des Don Quichotte de la démocratie chancelante, des power tripeurs, des redresseurs de torts s’intéressent dorénavant à la politique. Car les rêveurs idéalistes d’hier, des hommes et des femmes investis d’une vision civilisatrice, ont tendance à déserter peu à peu les parlements.

À trop vouloir « des gens comme nous autres », on va finir par se retrouver vraiment avec des candidats mal formés, non formés, incompétents, semi­-compétents. D’ailleurs, l’ignorance, c’est-à-dire la non-connaissance des choses, est davantage perçue comme un trait de personnalité qu’une faille intellectuelle.

À quoi sert de savoir d’où l’on vient, quelle est l’origine des mots et leur sens propre, quelle est la nécessité de s’exprimer selon les règles de la grammaire, à quoi sert de posséder des notions en science et, plus largement, pourquoi devons-nous accéder à la culture universelle ?