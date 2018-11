L’opposition exige un gel de taxes

« La Ville de Laval surtaxe les citoyens, puisqu’elle annonce chaque année qu’elle garde les taxes sous le niveau de l’inflation, mais [qu’] elle se base sur l’inflation prévue et non [sur] l’inflation réelle », affirme Michel Trottier.

« Cela signifie que le maire [Marc] Demers doit entre 22 et 25 millions $ à ses citoyens s’il veut respecter sa promesse de limiter les hausses de taxes au niveau de l’inflation », ajoute Michel Trottier.

« Il me semble que c’est possible de trouver une telle somme dans un budget de plus de 800 millions $ », estime Michel Trottier.